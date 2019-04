Rode Kruis organiseert opleiding AED JVS

01 april 2019

15u42 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase afdeling van het Rode Kruis organiseert op zaterdag 6 april een opleiding voor het gebruik van een AED-toestel.

Op steeds meer plaatsen in Sint-Niklaas zijn er AED-toestellen beschikbaar, om bij een hartfalen reanimatie en defibrillatie mogelijk te maken vóór de komst van de hulpdiensten. Dat kan van levensbelang zijn. In België zijn er ongeveer 10.000 hartstilstanden per jaar. Een snelle reanimatie en defibrillatie binnen de twee minuten doet de overlevingskansen stijgen tot boven de 60 procent.

Sinds eind vorig jaar hangt er ook een publiek toegankelijke AED aan het Rode Kruislokaal aan de Parklaan. “Om buurtbewoners vertrouwd te maken met het gebruik van een AED-toestel organiseren we een opleiding reanimatie en defibrillatie. Iedereen mag en kan immers een AED-toestel gebruiken”, klinkt het bij het Rode Kruis.

De opleiding vindt plaats op zaterdag 6 april van 13 tot 16 uur bij het Rode Kruis aan de Parklaan 2 in Sint-Niklaas. Inschrijven kan via vorming@sint-niklaas.rodekruis.be.