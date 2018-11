Rituals verhuist naar grotere winkel in Waasland Shopping Center JVS

08 november 2018

17u03 2 Sint-Niklaas In het Waasland Shopping Center is de Rituals-winkel verhuisd naar een groter winkelpand. Het is nu de grootste Rituals-shop in ons land. Het populaire merk heeft het oude JBC-pand volledig ingericht als een oase van rust. Als blikvanger staat er een boom in het midden van de winkel.

Rituals is al aan zijn tweede verhuis toe in het Waasland Shopping Center. Telkens werd er geopteerd voor een groter pand. In het nieuwe, 186 vierkante meter grote winkelpand toont het populaire merk een uitgebreid gamma aan verzorgingsproducten voor lichaam en woning. “Het gaat verder dan de doorsnee winkel. Als eyecatcher heeft Rituals een prachtige boom in het midden van de shop gepland, iets wat hen er nog meer doet uitspringen in het retaillandschap. De productbeleving van de klant staat centraal. Rituals wil een moment van rust creëren in ons drukke bestaan. Het helpt mensen daarbij door dagelijkse routinehandelingen te transformeren naar betekenisvolle rituelen. Dat doen ze in de winkel door klanten een kopje thee aan te bieden of het geven van handmassages om de producten echt te laten ervaren”, schetst Waasland Shopping Center-manager Toon De Meester.

“Wij zijn natuurlijk bijzonder opgetogen dat we ook nu weer de kans kunnen bieden aan een aanwezige huurder om hun uitbating verder te optimaliseren binnen ons shopping center. Er was zeer vlug overeenstemming tussen de beide partijen om dit fantastische concept verder uit te rollen.”