Reynaertgenootschap brengt elfde jaarboek uit JVS

26 november 2018

Sint-Niklaas Het Reynaertgenootschap heeft zijn elfde jaarboek uitgebracht.

In de bibliotheek van Sint-Niklaas is het elfde jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld, met gastspreker professor Remco Sleiderink van de Universiteit Antwerpen. ‘Tiecelijn 31' telt liefst 365 pagina’s en bevat zowel wetenschappelijke als meer volkse bijdragen over de dierenverhalen en -fabels. Verscheidene professoren belichten hun onderzoek naar een aspect uit het dierenepos Van den vos Reynaerde. Dat het ook een internationaal onderwerp is, bewijzen Ad Putter (Universiteit van Bristol) en zijn collega’s, die vanuit een Engels perspectief nieuwe inzichten in het Reynaertonderzoek presenteren. “In Groot-Brittannië worden binnenkort met gelden van de National Lottery in Bristol grootse Reynaertprojecten ontwikkeld, waarvan eentje met een sterk populariserende inslag”, aldus Rik Van Daele van het Reynaertgenootschap.

Met het project Vossen, van de Phoebus Foundation, kreeg het Waasland en het Hulsterland de voorbije zomer een groots spektakel rond Reynaert de vos, gekoppeld aan beleving, toerisme, cultureel erfgoed en branie. Het lokte zo’n 60.000 bezoekers en bracht het oeroude verhaal op een boeiende en vernieuwende manier tot bij nieuwsgierige jongere en oudere fietsers. “Het verhaal van Vossen begon in 2015 met de aankoop van de collectie Grauwels, die jaren geleden werd onderzocht door Erwin Verzandvoort, die het verhaal achter de verzameling nu voor het voetlicht brengt.”

Tiecelijn blijft ook aandacht besteden aan de iconografie. De Sint-Niklase stadsarchivaris Piet van Bouchaute bespreekt het indrukwekkende bronzen beeld ‘Johanna en Margareta van Constantinopel 2017’ van Frans Heirbaut dat op de Grote Markt in Sint-Niklaas werd geplaatst. Opmerkelijk is ook de reeks van twintig tekeningen van Ronny Delrue naar aanleiding van zijn lectuur van het doctoraal Reynaertproefschrift van Rik van Daele uit 1994.

Het jaarboek Tiecelijn 31 wordt meteen ook digitaal gratis ter beschikking gesteld.

Info: www.reynaertgenootschap.be.