Retrodag in Kringwinkels Den Azalee 09 maart 2018

In de Kringwinkels Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas vindt morgen weer de jaarlijkse Retrodag plaats. Op die dag duiken de kringwinkels in de tijd, met een focus op meubelen en spullen uit de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig en negentig. Bezoekers krijgen in de drie winkels ook heel wat retro-activiteiten voorgeschoteld. Zo wordt er grootmoeders cake gebakken, in Sint-Niklaas laten diskjockeys muziek uit de popcorn- en discotijd herleven en in Temse is er voor iedereen een gekleefde tattoo. De retrodag vindt plaats van 10 tot 17 uur. (JVS)