Retrodag in Kringwinkels Den Azalee JVS

05 maart 2019

Sint-Niklaas Komende zaterdag 9 maart houden De Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas de jaarlijkse retrodag. Dat is dé topdag voor de Kringwinkels, die een stormloop aan bezoekers en klanten verwachten, drie keer zoveel als op een gewone zaterdag. "De retrohype blijft nog steeds voortduren."

De Kringwinkels van Den Azalee gaan zaterdag terug in de tijd met meubelen en accessoires uit de jaren zestig en zeventig. “Spullen uit die jaren zijn nog steeds erg in bij een zeer groot publiek, maar ook heel aantrekkelijk vandaag zijn de hebbedingen uit de jaren tachtig en negentig. We merken dat de eighties en nineties helemaal terug zijn. Daarom pakken we op de retrodag nu ook uit met spullen uit die twee decennia van voor de eeuwwisseling. Dat zijn voor heel wat Kringwinkelbezoekers hun tienerjaren”, klinkt het bij Den Azalee.

Waar ze zaterdag ook extra op inzetten: muziek. “Ook het geluid van vroeger is terug van weggeweest: muziek uit de speakers van de transistorradio en vinyl op de platenspeler. We zorgen zaterdag voor een heuse retrobeleving, met nog een echte vinyl-discobar en diskjockeys met plaatjes uit al die nostalgische jaren.”

Deze week worden De Kringwinkels van Den Azalee helemaal ‘retroklaar’ gemaakt. Iedereen kan al eens komen kijken, maar kopen kan pas op zaterdag. De spullen die te koop worden aangeboden, zijn het voorbije jaar ook apart gehouden en komen nu pas in de winkels te liggen.

De retrodag vindt zaterdag plaats van 10 tot 17 uur, in De Kringwinkel Sint-Niklaas in de Heistraat 115, De Kringwinkel Temse aan de Krijgsbaan 247 en De Kringwinkel Sint-Gillis-Waas aan Kluizenmeersen 2.