Restaurant 't Korennaer gaat vreemd 21 augustus 2018

Sint-Niklaas Chef Edwin Van Goethem van 't Korennaer in Nieuwkerken nodigt de komende weken vier collega's uit voor enkele bijzondere avonden.

Het restaurant van Edwin Van Goethem, dat sinds 2016 over een Michelinster beschikt, verlegt zijn grenzen en pakt uit met het initiatief ''t Korennaer gaat vreemd'. Daarvoor nodigt de chef enkele van zijn vrienden uit voor een 'quatre mains'-diner.





"Ik vind het een heel bijzonder en fijn idee om in mijn restaurant enkele nationale en internationale topchefs uit te nodigen, elk met hun eigen verhaal, passie en stijl, om samen aan de slag te gaan", vertelt Edwin Van Goethem, die graag op zoek gaat naar vernieuwing en even graag nieuwe horizonten verkent. Op dinsdag 28 augustus komt Tom Vermeiren als eerste collega naar 't Korennaer. Vermeiren is chef van Wilford T in Temse en is één van de jonge, culinaire toptalenten uit de regio. Op woensdag 12 september volgt Eko Ridwan Zulfikar, chef van The Buddha-Bar Beach in het St. Regis Saadiyat Island Hotel in Abu Dhabi. Op dinsdag 25 september komt Thijs Meliefste naar Nieuwkerken. Hij is een rijzende ster in Nederland. Op dinsdag 9 oktober tot slot is het de beurt aan Christoffer Nortan van restaurant Domestic in het Deense Aarhus, die in 2016 door Michelin werd uitgeroepen tot 'Youngest European culinary talent'. Alle info: www.korennaer.be. (JVS)