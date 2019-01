Reggae in De Casino met de Jamaicaanse Kabaka Pyramid JVS

17 januari 2019

17u17 0 Sint-Niklaas Concertorganisator De Casino heeft drie bands vastgelegd voor een reggae-avond op zaterdag 16 maart, met Kabaka Pyramid als headliner. De voorverkoop is meteen gestart.

De Jamaicaanse Kabaka Pyramid vormt samen met Protoje en Chronixx de nieuwe generatie ‘conscious’ reggae-artiesten. De revolutionaire songschrijver combineert klassieke rootsreggae en dancehall met moderne hiphop. Kabaka Pyramid bracht onlangs zijn nieuwe album ‘Kontraband’ uit, die geproduceerd werd door Damian ‘Junior Gong’ Marley. Op zaterdag 16 maart staat Kabaka Pyramid op het podium van De Casino.

In het voorprogramma spelen de Duitsers van The Mighty Pow Pow Movement. Zij worden gerekend tot één van de populairste en meest invloedrijke reggae-soundsystems van dit moment. Ze staan garant voor een energieke set, wat iedereen die ze ooit zag op Villa Pace, Afro Latino Fest of Polé Polé kan beamen. En ook Arab Brothers Soundsystem staat die avond op het podium.

De voorverkoop is meteen gestart. Info en tickets: www.decasino.be.