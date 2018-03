Reeks ongevallen door spekgladde weg 03 maart 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Door de ijzel zijn er gisteren heel wat ongevallen gebeurd in onze regio. Gelukkige bleef het in de meeste gevallen enkel bij blikschade.

Door de extreme gladheid deden zich op de autosnelweg E17 meerdere slippartijen en ongevallen voor. Ook de politie deelde in de brokken. Een busje van de federale politie slipte aan de verkeerswisselaar van Haasdonk en knalde op wegsignalisatie.





In de richting van Gent slipte ter hoogte van Kruibeke een BMW bij een remmanoeuvre en reed achteraan in op een Tesla. De bestuurder van de BMW raakte zwaargewond.





Nog op de E17 maar dan in de andere richting botsten een bestelwagen en een auto ter hoogte van Sint-Niklaas. Een trucker die daardoor moest uitwijken, verloor de controle over zijn truck. De vrachtwagen slipte, ging in de schaar en ramde hard een betonnen vangrail die daardoor beschadigd raakte. Bij dit ongeluk vielen gelukkig geen gewonden.





In Sint-Niklaas gebeurden twee ongevallen door de gladheid, gelukkig enkel met blikschade. In de Schoolstraat belandde een 38-jarige vrouw uit Sint-Niklaas tegen een paaltje en op de N16 richting Mechelen ging een 34-jarige man uit Boom aan het slippen en knalde hij met de auto tegen zijberm.





Tot slot slipte in Sint-Pauwels een bestuurder op het kruispunt van de Grouwesteenstraat. De auto knalde te pletter op het resterende 'Twistkapelletje'. In december vorig jaar werd het andere kapelletje al vernield nadat er een bestelwagen op inreed. Dit keer bleef de schade beperkt. (PKM)