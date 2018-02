Reeks inbraken in luxewagens 05 februari 2018

02u32

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een aantal wagens van het merk BMW en Mercedes.





In de Raoul Steppestraat in Sint-Niklaas werd uit een geparkeerde BMW het stuurwiel gestolen. In de Lange Rekstraat werd eveneens ingebroken in een BMW. Daar verdwenen de dieven met de ingebouwde gps. In de Kallohoekstraat werd ingebroken in een Mercedes die op een oprit stond. De daders maakten de ingebouwde gps en radio buit. Ze sloegen een achterraampje in om binnen te geraken.





Tot slot waren er zaterdag nog twee inbraken in BMW's in Sinaaidorp en de Zwaanaardestraat. Ook hier werden telkens de middenconsole gestolen met de ingebouwde gps en radio (PKM)