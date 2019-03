Reeds 900 oproepen voor stormschade Kristof Pieters

12 maart 2019

18u40 0 Sint-Niklaas De verschillende brandweerposten van de Hulpverleningszone Waasland zijn ook dinsdag nog de hele dag in de weer geweest met het afhandelen van stormschade.

Dinsdagochtend stonden er al 700 interventies op de teller en waren er nog 200 te gaan. Gezien er ook de komende dagen nog erg veel wind voorspeld wordt, verwacht de brandweer dat er nog heel wat meldingen zullen bijkomen. De oproepen gaan vooral over beschadigde daken en bomen die nog dreigen om te waaien. Stormschade kan men best melden via het webloket van de Hulpverleningszone Waasland. Wie intussen zelf het probleem heeft kunnen oplossen kan dat laten weten op het administratief nummer 03 502 09 00.