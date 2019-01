Reeds 60.000 soldenjagers over de vloer bij Waasland Shopping Center Geen stormloop, maar management is tevreden over opkomst Kristof Pieters

04 januari 2019

18u15 2 Sint-Niklaas De eerste twee dagen van de wintersolden kreeg het Waasland Shopping Center al 60.000 bezoekers over de vloer. Het management is tevreden, maar noteert toch een kleine terugval van 1 à 2 procent tegenover vorig jaar. Nochtans zijn er mooie koopjes te doen, want verschillende winkels pakken al meteen uit met kortingen tot 70 procent.

Het is een evolutie die al enkele jaren bezig is: de koopjesperiode staat niet langer synoniem voor de grote stormloop. “Daar is een eenvoudige verklaring voor”, zegt Shopping Center-manager Toon De Meester. “Door het wegvallen van de sperperiode worden er het hele jaar door allerlei kortingsacties op touw gezet. Vroeger moesten klanten wachten tot de solden om een koopje te doen, maar nu kan dit ook al vooraf want veel winkels houden dan een koppelverkoop. De lange rijen van bezoekers die wachten tot een winkel opent, zien we hierdoor niet zo vaak meer.”

Niet ontevreden

Toch is men zeker niet ontevreden over de start van deze koopjesperiode. “Zowel donderdag als vrijdag kregen we een 30.000-tal bezoekers over de vloer en op zaterdag zal dit wellicht nog iets hoger liggen. De retailers laten weten dat er goed wordt verkocht. We zien zelf toch ook heel wat mensen met veel tassen rondlopen. Het aanbod is dan ook dit jaar uitzonderlijk groot. Door het uitblijven van een echte winterprik hebben veel kledingwinkels nog heel wat winterkleding in de rekken hangen. De meeste winkels pakken ook al meteen uit met mooie kortingen. Gemiddeld is dat vijftig procent, maar hier en daar kan dat al zeventig procent zijn.”

In het Waasland Shopping Center was het donderdag en vrijdag druk met gemiddeld 5.000 tot 6.000 aanwezigen, maar men loopt er elkaar niet voor de voeten. “De capaciteit is berekend op 11.000 bezoekers op hetzelfde moment, maar dat aantal hebben we nog nooit gehaald en zullen we wellicht ook nooit halen”, zegt De Meester. “Niemand die daar echter om vraagt, want het winkelen moet ook nog aangenaam blijven. Bovendien moeten onze parkings het ook nog allemaal kunnen slikken. Tijdens piekmomenten in deze soldenperiode is het al iets moeilijker om een plaatsje te vinden en moeten klanten soms wat meer geduld uitoefenen. We nemen dan wel maatregelen en zetten bijvoorbeeld parkeerwachters in om alles wat vlotter te laten verlopen. Maar we spreken dan echt wel over de drukste momenten van de dag. Wie ’s ochtends of later op de middag komt shoppen, zal normaal gezien snel een parkeerplaats vinden.”

Het is moeilijk te voorspellen wat de rest van de maand nog zal brengen. Een grote stormloop wordt er niet meer verwacht. Zondag houdt het Waasland Shopping Center de deuren gesloten. “Maar de laatste zondag van de soldenperiode gaan we wel open”, vervolgt Toon De Meester. “Traditiegetrouw komen dan de echte soldenjagers voor de laatste stuks aan dumpingprijzen op de kop te kunnen tikken.”