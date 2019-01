Recyclageparken uur vroeger open op zaterdag MIWA wil stijgend aantal bezoekers meer spreiden Kristof Pieters

04 januari 2019

16u56 0 Sint-Niklaas Vanaf morgen zullen de zes recyclageparken van MIWA in Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en Waasmunster op zaterdag een uur vroeger openen. De afvalintercommunale wil zo het stijgend aantal bezoekers meer spreiden. Elk jaar wordt een stijging genoteerd van 6 tot 7 procent en dat over alle parken heen.

MIWA heeft momenteel zes recyclageparken en die trekken jaarlijks gemiddeld meer dan 280.000 burgers. Het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas is het drukst bezocht met meer dan 90.000 bezoekers per jaar. De mobiliteit op en rond het park heeft daar wel onder te lijden met vaak lange wachtrijen. “Zaterdag en dinsdag zijn de piekmomenten in de week”, zegt woordvoerster Sara De Coster. “We hebben in het verleden al eens een avondopening geprobeerd, maar dat sloeg niet echt aan. Nu gaan we zaterdag een uur vroeger open, namelijk om 9 in plaats van 10 uur. Met de verlenging van de openingstijden op zaterdag hopen we dat de drukte toch iets meer gespreid zal verlopen, wat een bezoek comfortabeler maakt, zowel voor de burger als voor onze eigen parkwachters.”

Op zaterdag langer openblijven is voorlopig niet aan de orde. “Ook onze parkwachters moeten het immers nog blijven bolwerken. Dat we op zaterdag een uur vroeger de deuren openen vraagt van hen ook al een extra inspanning. Bovendien zal dit extra uur ongetwijfeld al zijn effect hebben om de drukte te spreiden.”

Stijgende bezoekersaantallen

De andere openingsuren blijven ongewijzigd. Met de maatregel hoopt de afvalintercommunale tegemoet te komen aan de stijgende bezoekersaantallen op haar parken. “We noteren elk jaar een stijging van 6 tot 7 procent en dat over alle parken heen”, vervolgt De Coster. “Sinds de opening van het recyclagepark in Nieuwkerken in 2017 is de druk op de vestiging aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas wel iets minder fors toegenomen. Het heeft wel een tijdje geduurd eer het effect te voelen was. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. Intussen hebben inwoners wel al de weg gevonden naar Nieuwkerken, maar het park aan Vlyminckshoek blijft wel met stip het drukst bezocht.”

MIWA verwacht ook een verbetering als de uitbreiding- en vernieuwingswerken in het recyclagepark van Sint-Niklaas dit najaar zijn afgerond. “Dit park is sinds 1998 in gebruik en dus het oudste van allemaal. Het voldoet al een hele tijd niet meer om de alsmaar grotere toestroom van bezoekers op een goeie manier te organiseren. Momenteel is het recyclagepark aan Vlyminckshoek ongeveer 5.000 m² groot. Na de uitbreiding zal de oppervlakte 9.050 m² bedragen, bijna een verdubbeling dus. Er worden ook weegbruggen geïnstalleerd. Daarna zal de werking net zo verlopen, als in de andere MIWA-recyclageparken, met een duidelijke opsplitsing tussen de gratis en betalende zone. De werken zijn momenteel volop aan de gang en tegen september zou alles afgerond moeten zijn.”