Rechter handhaaft vier jaar cel voor dronken chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde Kristof Pieters

14 november 2018

18u06 0 Sint-Niklaas De 26-jarige Grzegorgz J. uit Meerdonk moet vier jaar de cel in voor een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft zijn verzet tegen de veroordeling bij verstek ongegrond verklaard. De man heeft zich intussen wel verontschuldigd bij de familie van zijn slachtoffer waarmee hij nu voor het eerst geconfronteerd werd.

Grzegorgz J. maaide in juli vorig jaar in de Bellestraat de toen 17-jarige Femke Schutyser van het fietspad. De jonge studente was met de fiets op weg naar huis nadat ze de Openluchtfuif in Nieuwkerken had bijgewoond. De chauffeur bekommerde zich niet om zijn slachtoffer en pleegde vluchtmisdrijf. Getuigen konden gelukkig zijn nummerplaat noteren. Toen de politie hem vatte, bleek hij 1,6 promille alcohol in het bloed te hebben. Het slachtoffer was dagenlang kritiek en moest maandenlang revalideren. Het openbaar ministerie hekelde zijn totaal gebrek aan schuldbesef. De politierechter veroordeelde de chauffeur in september tot vier jaar cel. Hij kreeg ook een rijverbod van 10 jaar en een geldboete van 8.400 euro opgelegd. Tot slot moet hij ook psychologische, medische en praktische proeven afleggen wil hij ooit zijn rijbewijs nog terugkrijgen.

De veroordeling gebeurde bij verstek want tijdens de behandeling van de zaak in september dit jaar kwam Grzegorgz J. niet opdagen. Tegen het vonnis tekende hij nadien alsnog verzet aan. Volgens zijn advocaat was zijn cliënt door zijn gebrekkige kennis van het Nederlands niet op de hoogte dat zijn zaak behandeld werd. Pas na publicatie van het vonnis in de krant werd hij daar door collega’s op het werk over aangesproken.

De rechter wees het verzet woensdag echter af als ongegrond. Volgens de rechter is de beklaagde immers zijn dagvaarding zelf gaan afhalen bij de deurwaarder. “Hij had maar meer inspanningen moeten doen om zich te informeren”, oordeelt de rechter.

Grzegorgz J. kan wel nog in beroep gaan bij de correctionele rechtbank van Dendermonde. Voor de familie van Femke Schutyser was het de eerste keer dat ze met de dader geconfronteerd werd. De moeder van het meisje las tijdens de zitting een aangrijpende brief voor. “We zochten naar schuldbesef en spijt, maar dat hebben we bij jou nooit gevonden. Je kroop dronken achter het stuur en liet onze dochter voor dood achter. Terwijl Femke vocht voor haar leven plaatste jij foto’s van op de kermis op je facebookpagina en kroop je terug achter het stuur ondanks een rijverbod. Ik hoop dat je nooit moet meemaken wat Femke en wij hebben meegemaakt, en dat je jouw straf waardig zal aanvaarden.” De boodschap kwam duidelijk aan bij Grzegorgz J. Hij barstte in snikken uit en stond op om zich zowel bij Femke als haar familie te verontschuldigen.