Rechtbank onderzoekt of ongeval oorzaak is van overlijden 68-jarige vrouw Kristof Pieters

01 april 2019

16u33 1 Sint-Niklaas De politierechtbank van Sint-Niklaas beraadt zich over een ongeval waarvan het slachtoffer drie jaar later is overleden. De verschillende partijen betwisten of er een oorzakelijk verband is.

Fietsster Maria Geerinck kwam op 3 augustus 2013 ten val toen een bestuurder het portier van zijn wagen opende en hij de vrouw daarbij niet opmerkte. De vrouw kwam slecht terecht op haar hoofd en overleed drie jaar later op 5 januari van 2016 op 68-jarige leeftijd. Volgens haar nabestaanden en hun advocaat was haar dood het gevolg van de verwondingen die ze eerder had opgelopen tijdens het verkeersongeval. De raadsman van de bestuurder betwiste dat, en pleitte dat er medisch niet werd aangetoond dat er een verband was. De rechter doet op 29 april uitspraak in de zaak.