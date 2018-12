Recensie: Resto B'Art in Sint-Niklaas **** JVS

05 december 2018

23u36 0 Sint-Niklaas Verwacht geen rock-'n-roll, vuurwerk of grote verrassingen bij Resto B'Art. De drie vrienden weten waar ze goed in zijn, en dat is de klassieke Frans-Belgische keuken met enkele Oosterse en mediterraanse toetsen. Dat levert een mooie avond op.

Resto B'Art is gelegen buiten de stadskern, aan de gewestweg N70. Een gemak dus om te parkeren, iets wat dit restaurant ook pluspunten oplevert bij wie een goeie plek zoekt voor de lunch. Wij stappen rond 20 uur binnen voor een diner in het restaurant, dat ongeveer voor een derde gevuld is. Het interieur van resto B’Art is gezellig, met gele en beige toetsen, met accentverlichting en kaarsen op alle tafels. Het pand bevindt zich op de hoek van een huizenrij en snijdt met een halve cirkel die hoek af, wat ook binnen de mogelijkheden biedt om verschillende ruimtes te creëren, met naast de zaal ook intiemere hoekjes en een meer verlichte, cirkelvormige ruimte dichter bij de keuken. Aangenaam is ook dat er voldoende ruimte is tussen de tafels, zodat je niet betrokken raakt in het tafelgebeuren naast je. Kortom, hier heerst een stijlvolle discretie, wat ook in de bediening tot uiting komt. Twee mensen doen de zaal en zij pakken dat heel correct, zakelijk en vaardig aan. Maar ook ongedwongen en vriendelijk, als je om uitleg vraagt.

Zij kiest als aperitief voor een glas ‘Espumante rosé’ (7 euro), Portugese bubbles dus, in dit geval een fijne mousserende wijn van het wijnhuis Filipa Pato uit de streek ten zuiden van Porto. Ikzelf drink geen alcohol en daar is dit restaurant niet zo op voorbereid. Het enige mogelijke alcoholvrije aperitief is een Crodino Rosso (6 euro), die met vers fruitsap (7 euro) komt. Dat kan beter, zeker omdat je voor die prijs in vergelijkbare restaurants wél geweldige, vindingrijke alcoholvrije alternatieven krijgt voorgeschoteld. Als amuses komen er volmaakte tapenades van olijven en tonijn op tafel.

Als voorgerecht kiest zij voor sashimi en sushi (23 euro) met zalm, tonijn en coquilles, die op ijs worden geserveerd. Mooi voor het oog. “En subliem van smaak”, zo blijkt. Ik ga voor de rundscarpaccio met verse truffel (24 euro). Mijn tafelgenote heeft de smaak te pakken en kiest als hoofdgerecht voor de coquilles met knolselder en boschampignons (28 euro), waar ze laaiend enthousiast over is. Ze neemt er een glas witte wijn (7 euro) bij, een Pinot Grigio 2017 van het Noord-Italiaanse wijnhuis Tiefenbrunner, een heel mooie, frisse en lichtvoetige wijn die uitstekend past bij haar gerecht. Ikzelf kies voor de hertenfilet met witloof, een roomsaus van morilles en gratin (32 euro), een klassieker in dit seizoen en hier gewoonweg ook heel goed en smaakvol geserveerd. Met koffie en verse muntthee erbij neem ik als afsluiter nog de tiramisu van speculoos met vers bereid brésillienne-ijs (10 euro).

Resto B’Art is een initiatief van drie vrienden en bestaat intussen vijf jaar. Ze weten heel goed waar ze voor staan en wat ze kunnen, waarvoor ze ook van Gault&Millau (13/20) onlangs nog bevestiging kregen. Dit restaurant heeft een heel goeie klassieke Frans-Belgische keuken en dat levert hier dus absoluut een mooie avond op.

Eten - 8,5/10

Bediening - 8/10

Comfort - 8,5/10

Resto B’Art

Prinses Josephine Charlottelaan 95

9100 Sint-Niklaas

03/773.37.64

www.restobart.be

Alle dagen open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur, behalve op zaterdagmiddag, zondag en maandag.