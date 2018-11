Recensie: restaurant Nova in Sint-Niklaas **** JVS

11u50 8 Sint-Niklaas Met een 12 op 20 kreeg restaurant Nova op de Grote Markt in Sint-Niklaas in de nieuwe Gault&Millau niet wat het eigenlijk wel verdient. Een mening van heel wat klanten, maar ook van kenners. Wij kregen er deze week een lunch van een hoog niveau voorgeschoteld.

Het kan best frustrerend zijn als je weer een jaar lang het beste van jezelf hebt gegeven, geïnvesteerd, gewroet en gezweet hebt, om dan bij dat ene moment in november niet te worden beloond voor al die inspanningen. Voor de restaurants is de nieuwe Gault&Millau elk jaar weer als het rapport op school, alleen kom je achteraf niet te weten waarom je precies die score hebt behaald. De inspecteurs beoordelen zonder motivatie.

Restaurant Nova op de Grote Markt van Sint-Niklaas haalde opnieuw 12 op 20. Chef Guy De Jonghe en zijn vrouw Tineke Maerevoet hadden op meer gehoopt. En naar onze bescheiden mening hadden ze dat ook verdiend. En we zijn niet alleen. Zelfs een chef met een Michelinster achter zijn naam zou Nova een bank vooruit hebben gezet.

Wij gingen deze week lunchen in Nova. Voor een menu met 2 gangen betaal je er 25 euro, met dessert erbij 32 euro. Een extra gerechtje erbij kost 15 euro. Wij gaan à la carte, na eerst enkele fijne en vers bereide alcoholvrije aperitiefjes te nuttigen, samen met twee amuses: een hartig cakeje van groene kruiden met een crème van aubergines en crumble van ajuin en een bruschetta van fougassebrood met tapenade en crumble van olijven, verschillende soorten salami’s en rucola. Mijn tafelgenote kiest als voorgerecht voor coquilles met bereidingen van knolselder (23 euro), waarbij ze even stil wordt. “Subliem”, hoor ik haar zeggen. Inderdaad een schitterend gerechtje. Ikzelf krijg zwezerik op een brioche van witloof, champignon en truffel (25 euro) voorgeschoteld, een uitmuntende combinatie. Als hoofdgerecht kiest zij voor hertenkalf, schorseneer, veenbes, kastanje en pomme fondant (35 euro). Ze krijgt een fraai, rijkgevuld bord, met perfect rosé gebakken vlees, in een kleurrijk spektakel van seizoensgroenten. Voor mijn tafelgenote is dit véél. Ze gaat allerminst met honger van tafel, maar ze zal ook passen voor een dessert. Ik kies voor de zeetong ‘meunière’, met een fris slaatje en frietjes. Een klassieker, maar heel verfijnd en licht. De vis wordt perfect gepresenteerd, heerlijk gebakken en mooi gekleurd. De filet komt sappig én stevig van de graat. Het slaatje krijgt een prima dressing mee.

Nova heeft klasse en het combineert dat met een fijne, ongedwongen sfeer, met goeie muziek en een leuk interieur. Onze koffie en zoetigheden kregen we op onze vraag buiten op het terras, in de zachte middagzon. Een mooie afsluiter van een lunch waar wij méér dan 12/20 voor geven.

Onze score: Eten 8,5/10 - Bediening: 8/10 - Comfort: 8,5/10

Lunch: 25 of 32 euro

Diner: 4 gangen aan 49 euro, 5 gangen aan 59 euro



Gesloten op maandag, zondag en woensdag- en zaterdagmiddag.

Lunch van 12 tot 14 uur, diner van 19 tot 21 uur.

Nova

Grote Markt 9

Sint-Niklaas

03/296.26.28

www.novanova.be.

