Reality-tv met koppel roofvogels KOPPEL SLECHTVALKEN IN OLV-TOREN VIJF MAANDEN IN BEELD JORIS VERGAUWEN

02 februari 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Wie zich graag laat ontroeren door oprechte taferelen van gezinsgeluk uit de natuur kan de komende vijf maanden opnieuw het wel en wee van het koppel slechtvalken uit Sint-Niklaas volgen. Twee camera's bieden een unieke kijk op wat er zich afspeelt in en rond het nestkast in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, waar het roofvogelgezinnetje dit voorjaar opnieuw een aantal jongen wil laten uitvliegen. Vorig jaar werden de beelden liefst 1,2 miljoen keer bekeken.

De gevederde versie van De Pfaffs, met een beetje fantasie en inlevingsvermogen dan toch, en voor heel wat liefhebbers van de échte natuur nog een pak interessanter ook. Vanaf vandaag kan iedereen weer vijf maanden lang het wel en wee van het koppel slechtvalken volgen dat een stekje heeft in de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Sint-Niklaas.





Dat gebeurt via een live-streaming van twee camera's, die iedereen dag en nacht een unieke blik gunnen en laten delen in het prille geluk van het roofvogelgezinnetje, waarvan het vrouwtje begin maart allicht weer een viertal eieren zal leggen. "De voorbije drie jaar zijn er telkens drie jongen uitgevlogen. Het is fantastisch om dat allemaal letterlijk van op de eerste rij mee te maken. Er hangen in totaal twee camera's, waarvan één ín de nestkast, die alles registreren", schetst Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. En of het verhaal van de slechtvalken heel wat mensen aanspreekt. Vorig jaar werden de beelden op de website maar liefst 1,2 miljoen keer bekeken, met een piek van 399.863 in april, toen de jongen werden geboren.





Wijzerplaat

Het koppel slechtvalken ontdekte begin 2014 de mogelijkheden van de OLV-kerk in hartje Sint-Niklaas. In een holte achter de wijzerplaat, georiënteerd naar het zuiden, legde het vrouwtje twee eieren, maar die kwamen nooit uit, allicht door de hitte. Vogelbescherming Vlaanderen en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) installeerden later dat jaar dan maar een nestkast aan de noordkant van de toren en die werd vrijwel meteen door het koppel in gebruik genomen. In augustus 2015 werden vervolgens twee webcams geplaatst zodat iedereen het doen en laten van de vogels tijdens de broedperiode kan volgen. "Camera 1 brengt live-beelden van wat er gebeurt in de kast, zoals het leggen en bebroeden van de eieren, de prooioverdracht en het voeren van de jongen. Via camera 2 zijn er live-beelden te zien van aanvliegende vogels, al dan niet met prooi, parende vogels, de jongen die hun vleugelspieren oefenen en eind mei uiteindelijk de grote sprong wagen naar een zelfstandig leven."





Dit verhaal is uniek, zeker omdat de slechtvalken tot 1996 gewoonweg uitgestorven waren in héél Vlaanderen. "De voorbije twintig jaar is er een succesverhaal geschreven, met in 2015 weer 86 paren in heel Vlaanderen en 130 uitgevlogen jongen.





Kerncentrale

Het eerste jong in 1996 werd overigens geboren in een nestkast op de kerncentrale van Doel. In onze regio is er ook in de toren van de kerk van Lokeren nog een nestplaats. In Sint-Niklaas zijn we met de live-streaming van de nestplaats een mooi verhaal aan het schrijven. Veel mensen leven mee, willen weten hoe de roofvogels het stellen en wanneer de jongen worden geboren. Het is een mooi en écht alternatief voor de roofvogelshows, die in Sint-Niklaas sinds kort gelukkig verboden zijn. Hier zien we slechtvalken in hun natuurlijke biotoop, want dat is deze kerktoren midden in de stad. Hun prooi zijn de stadsduiven. En het klopt ook: in Sint-Niklaas is er geen duivenprobleem meer. Vele gemeenten smeken daarom om zo'n krachtdadig en gelukkig koppel slechtvalken." Info: www.slechtvalken-sint-niklaas.be.