Ravage op kruispunt door gekantelde aanhangwagen Kristof Pieters

18 januari 2019

20u50 0 Sint-Niklaas Op het kruispunt van de Heidebaan (N70) met de Eekhoornstraat en de Lange Rekstraat in Sint-Niklaas is vrijdagavond rond 18.30 uur een aanhangwagen van een tractor gekanteld. Er vielen geen gewonden maar de gewestweg moest wel een uur lang worden afgesloten.

Het ongeval gebeurde nadat de chauffeur van de tractor naar eigen zeggen het stuur moest omgooien na een gevaarlijk manoeuvre van een andere bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde. Doordat de aanhangwagen van de tractor kantelde, moesten nog twee andere chauffeurs uitwijken en kwamen ze in aanrijding met onder meer een verkeerslicht. Door de ravage was het kruispunt een uur lang afgesloten voor alle verkeer en dat in beide richtingen. Een takelbedrijf kon de aanhangwagen van de tractor rechtzetten waarna deze zijn weg vervolgde. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Er was wel heel wat verkeershinder op de N70.