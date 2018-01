Raspaard aangereden, ruiter ontsnapt BESTUURDER PLEEGT VLUCHTSMISDRIJF NA ONGEVAL KRISTOF PIETERS

02u53 0 Kristof Pieters Femke De Graaf met mama Jeannette en haar partner Gerry Stuer op de plaats van het ongeval. Sint-Niklaas De 19-jarige amazone Femke De Graaf is dinsdagavond aan het ergste ontsnapt toen een wagen aan hoge snelheid inreed op haar paard Opalia. "De klap was enorm", getuigt de jonge ruiter. "De straat lag nadien bezaaid met brokstukken van de wagen. Een klein mirakel dat mijn paard niets gebroken heeft, anders had ik haar moeten laten inslapen."

Het ongeval gebeurde dinsdagavond kort na 17 uur vlak voor de deur van de La Rosteehoeve in de Kolkstraat in Nieuwkerken. Femke De Graaf werkt als monitor op de manege die wordt uitgebaat door haar moeder Jeanette Cool en diens partner Gerry Stuer. Femke is daarnaast ook op hoog niveau actief in het jumpingcircuit. Ze neemt geregeld deel aan internationale wedstrijden. "Ik rij elke dag in de omgeving", vertelt ze. "Op de weg ben ik dubbel voorzichtig, want veel chauffeurs houden amper rekening met ruiters en razen aan hoge snelheid voorbij. De bestuurder moet enorm snel hebben gereden, want ik zag hem amper aankomen. Ik reed hem tegemoet langs de kant en hij moet wellicht even onoplettend geweest zijn, want hij week plots af en reed mijn paard aan."





Kristof Pieters Opalia liep bij het ongeval een lelijke wonde op.

Enorme klap

Moeder Jeannette Coolen was op dat moment bezig met enkele leerlingen op de buitenpiste. "Ik hoorde plots een enorme klap", vertelt ze. "Kort daarna hoorde ik Femke roepen dat er iemand tegen haar paard was gereden. Ik ben meteen gaan kijken, maar de bestuurder was zonder stoppen doorgereden. Het moet een enorme klap zijn geweest want de straat lag bezaaid met brokstukken afkomstig van zijn bumper en licht. Aan de hand van de beschrijving van Femke en de brokstukken die we vonden, denken we dat het gaat om een grijze Ford Fiësta."





Jeannette plaatste een oproep naar getuigen op Facebook en dat bericht werd intussen bijna tienduizend keer gedeeld. "Iedereen reageert enorm verontwaardigd, maar echt bruikbare tips hebben we nog niet gekregen. Het moet iemand uit de buurt zijn, want de Kolkstraat is een kleine landelijke weg waar je niet komt als je er niet moet zijn."





Kristof Pieters De brokstukken zijn stille getuigen van het ongeval.

Helm geen garantie

Femke kwam er met de schrik vanaf, maar haar paard, de driejarige merrie Opalia, liep wel een zware verwonding op. "De vleeswonde zal wel helen, al moeten we wel opletten voor infecties. Ik maak me meer zorgen over de zwelling. Op het eerste zicht heeft ze niks gebroken en dat mag een klein mirakel heten. Het is schandalig dat die persoon niet naar ons omkeek en vluchtmisdrijf pleegde. Ik was Opalia aan het klaarstomen voor jumpingwedstrijden op hoog niveau. Het is een waardevol raspaard. Als ze iets had gebroken, hadden we haar moeten laten inslapen."





Moeder Jeannette deelt haar verontwaardiging. "Femke droeg een helm, maar dat is geen garantie. Als het paard was gesteigerd of op hol geslagen, had dit fout kunnen aflopen. Gelukkig is ze een ervaren ruiter en is Opalia een doodbraaf dier. Die chauffeur moet echter verantwoording afleggen. Dit had ook een fietsend kind kunnen overkomen. Je leest tegenwoordig bijna dagelijks verhalen over ongevallen met vluchtmisdrijf. Met die oproep op Facebook wil ik de politie een handje helpen bij het opsporen van de dader."





De politie van Sint-Niklaas neemt de zaak in ieder geval ernstig. "We onderzoeken momenteel een spoor naar een automobilist die mogelijk betrokken was bij de feiten", laat woordvoerster Sofie Buyse weten.