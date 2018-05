Raoul Hedebouw: "Onze ambitie is één zetel halen" 31 mei 2018

02u50 0 Sint-Niklaas De Luikse federale volksvertegenwoordiger en PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw kwam gisterenavond naar Sint-Niklaas, om duidelijke ambities uit te spreken.

"Sint-Niklaas is voor ons één van de prioriteiten. We willen hier echt doorbreken en het momentum is er. Deze stad, die een onnatuurlijke coalitie heeft met N-VA, sp.a en Groen, heeft een échte linkse stem nodig. Die is er nu niet", aldus Hedebouw.





Privatisering

"De privatisering van de reinigingsdienst bijvoorbeeld: dat is iets dat je als linkse partijen gewoonweg niet doet. We ambiëren in Sint-Niklaas één zetel, dat zou een goed resultaat zijn."





PVDA komt straks ook met een volledige lijst op.





(JVS)