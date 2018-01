Radio Land van Waas nu écht van start 27 januari 2018

03u13 0 Sint-Niklaas Na een onderbreking is Radio Land van Waas vanaf deze week dan écht van start kunnen gaan op de nieuwe frequente 107.9 FM in Sint-Niklaas.

De radiozender moest begin januari van de Vlaamse Regulator van de Media (VRM) de uitzendingen staken tot de vergunning voor Sint-Niklaas in orde was. Begin december 2017 werd Radio Land Van Waas opnieuw erkend, maar omdat het in Sint-Niklaas van frequentie moest veranderen, diende er nog een inpasbaarheidsonderzoek te gebeuren. Van zodra dit onderzoek klaar was, kon de VRM pas een vergunning afleveren. "Geen vergunning betekent in principe niet uitzenden, maar omdat minister Sven Gatz beloofd had dat de VRM zich soepel zou opstellen, hadden we beslist om toch al uit te zenden op onze nieuwe frequentie in Sint-Niklaas. Dat was niet naar de zin van de VRM en daarom werden we verzocht om de uitzendingen te staken", zegt Michiel Thiron van Land van Waas. "Voor ons is het een opluchting dat alles nu in orde is, maar toch zijn we niet te spreken over het feit dat dit zolang heeft geduurd. Al jaren worden de lokale radio's stiefmoederlijk behandeld. We kunnen ons niet voorstellen dat pakweg Q-Music eventjes zijn uitzendingen zou moeten onderbreken omdat er een papiertje ontbreekt!" Radio Land van Waas is voortaan te beluisteren op 107.9 FM in Sint-Niklaas, in Lokeren kon het blijven uitzenden op 105.9 FM. (JVS)