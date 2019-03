R-Oh-de Loperweekend in stadskern: winkels zaterdag én zondag open JVS

12 maart 2019

15u05 0 Sint-Niklaas Dit weekend vindt in het Sint-Niklase stadscentrum het R-Oh-de Loperweekend plaats. De winkels zijn open op zaterdag én zondag. De handelaars tonen hun nieuwste collecties en houden allerlei acties. En wie graag eens piano speelt op straat krijgt helemaal zijn zin.

Naar jaarlijkse gewoonte rollen de lokale handelaars in maart de rode loper uit. Op zaterdag zijn de winkels in de stadskern open tussen 10 en 18 uur, op zondag is dat van 14 tot 18 uur. Bezoekers kunnen de nieuwe lente- en zomercollectie ontdekken en zich laten verwennen door tal van kortingen en extraatjes.

Verder is er een modewandeling, zijn er dubbele Oh-punten te verdienen én wordt er ‘123 piano’ gespeeld in de winkelstraat. Een aantal piano’s wordt bekleed door kunstenaars en staan gratis ter beschikking in de stad. Je kan gewoon achter een piano gaan zitten en beginnen spelen. ‘123 Piano’ wil kunst en muziek laagdrempelig en toegankelijk maken voor iedereen. De piano’s staan op de hoek van de Stationsstraat en Grote Markt, aan de ingang van de Reinaert Galerij kant Stationsstraat, op de hoek van de Dr. Verdurmenstraat en Stationsstraat, ter hoogte van het Casinopark en ter hoogte van de Stationsstraat 11. Intussen vindt ook het muziekfestival Pianofest plaats in de stad.

Op de Grote Markt tot slot is dit weekend ook de ‘ondernemersroadshow’ te bezichtigen. Dat is een initiatief van VLAIO om het imago van de Vlaamse ondernemer te verbeteren. De roadshow zet in negen Vlaamse centrumsteden de lokale ondernemers in de kijker. Vanaf vrijdag tot en met volgende woensdag is het de beurt aan Sint-Niklaas.

Meer info: www.ontdeksintniklaas.be.