Qmusic komt langs met Foute Caravan 26 juni 2018

02u45 5

Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe komen vandaag met hun 'Foute Caravan' naar het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas. Daar zullen ze live hun avondshow presenteren tussen 16 en 19 uur. Ook Silvy De Bie komt langs om een cover te brengen van haar favoriete foute classic. De radiodj's trekken deze week door Vlaanderen met hun show om iedereen warm te maken voor het foutste feest van het jaar, de 'Foute Party' in Flanders Expo in Gent komende vrijdag. Elke dag maakt het duo live-radio vanop een ander plein in Vlaanderen en komt er een artiest langs om zijn of haar favoriete foute nummer te coveren. Elke dag tussen 18 en 19 uur draaien ze ook één uur lang foute muziek tijdens het 'Foute Uur'. De dj's zullen niet enkel radio maken vanuit hun caravan, maar ze zullen er ook in slapen én wonen. Al hun avonturen zijn te volgen via de website en social kanalen van Qmusic.





(JVS)