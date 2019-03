PVDA vraagt onafhankelijke studie naar gratis openbaar vervoer in Sint-Niklaas JVS

14 maart 2019

15u31 0 Sint-Niklaas PVDA wil in Sint-Niklaas een onafhankelijk studiebureau de kostprijs laten berekenen voor gratis openbaar vervoer.

“De CO2-uitstoot in Sint-Niklaas daalt niet, maart stijgt. In 2012 ondertekende de stad het Burgemeestersconvenant, waarmee het belooft om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te doen dalen, maar sinds 2014 stijgt de uitstoot. En voor meer dan 30 procent is dat voor rekening van de mobiliteit”, klinkt het.

Daarom wil PVDA dat een onafhankelijk studiebureau berekent wat de kostprijs zou zijn van gratis openbaar vervoer in Sint-Niklaas. “Gratis openbaar vervoer helpt Sint-Niklaas om het klimaatprobleem aan te pakken, verbetert de luchtkwaliteit, maakt de Sint-Niklazenaar mobieler en zorgt ervoor dat mensen in armoede zich ook goed kunnen verplaatsen, wat dan weer heel wat ongelijkheid wegwerkt en meer kansen creëert”, stelt Debby Burssens van PVDA. “Na negen weken van klimaatprotesten, is het hoog tijd dat ook onze stad échte oplossingen lanceert voor het klimaatprobleem, en geen lapmiddelen.”

Gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA) zal op de volgende gemeenteraad, op vrijdag 22 maart, dit voorstel lanceren.