PVDA vaardigt onafhankelijke kandidaten af in cultuurorganisaties JVS

25 maart 2019

19u29 0 Sint-Niklaas PVDA schuift in Sint-Niklaas drie onafhankelijke kandidaten naar voor om mandaten in te vullen in de culturele instellingen van de stad. Tom De Rocker zal in de adviescommissie van d’Academie Podium zetelen, Hanna Vandercammen in die van d’Academie Beeld en Ilan Amar in de bibliotheekcommissie. “Wij vinden burgerparticipatie heel belangrijk. Net daarom vinden wij dat daar mensen moeten zitten die hun sporen hebben verdiend op het terrein en op een onafhankelijke manier hun ding kunnen doen”, klinkt het.

Tom De Rocker is muzikant en kan vanuit zijn ervaring als muzikant en organisator van muziekevenementen jongeren op weg helpen en tips geven. Hij krijgt van PVDA een plek in de adviescommissie van d’Academie Podium. Hanna Vandercammen is gewezen leerkracht aan de OLV Presentatie en heeft al verscheidene ateliers gevolgd, zowel aan d’Academie Podium als Beeld. Als fervent theater- en filmliefhebber wil ze een concrete bijdrage leveren aan de werking van d’Academie Beeld. “De academie zoals wij die kennen, is een unicum. In mijn huidige atelier Film en Animatie is er iemand die vanuit Amsterdam ùren pendelt om hier les te kunnen volgen. Om die kwaliteit te behouden en zo mogelijk nog te verbeteren, wil ik mijn ervaring en energie ten volle inzetten.”

Ilan Amar is leerkracht en gepassioneerd door literatuur. “De bibliotheek van Sint-Niklaas is één van de meest dynamische van de provincie, maar staat voor een grote uitdaging de komende zes jaar met de uitbouw van de nieuwe bibliotheek.”

PVDA wil hiermee een statement maken. “Wij willen vooral dat ze in volle vrijheid en onafhankelijkheid hun rol kunnen spelen in deze adviesorganen. We ijveren dan ook voor een democratische cultuur op mensenmaat, waarin alle bevolkingsgroepen zich herkennen. Kunst is emancipatie. En met deze drie afgevaardigden is er een geëngageerde en progressieve visie op kunst en cultuur”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.