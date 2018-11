PVDA: “Sint-Niklaas kan het perfect met twee schepenen minder” JVS

12 november 2018

09u59 0 Sint-Niklaas De PVDA roept de nieuwe bestuursmeerderheid in Sint-Niklaas op om in de volgende bestuursperiode twee schepenen minder aan te stellen. “Dat zou een besparing van 150.000 euro per jaar zijn, geld dat heel goed kan besteed worden.”

De nieuwe coalitie van sp.a en PVDA in Zelzate doet het met twee schepenen minder. De PVDA in Sint-Niklaas vraagt het nieuwe stadsbestuur om dat voorbeeld te volgen. “Het schrappen van twee schepenzetels betekent een besparing van ruim 150.000 euro per jaar. Dat geld kan besteed worden aan de bestrijding van de groeiende armoede in onze stad”, stelt Jef Maes, PVDA-gemeenteraadslid in het nieuwe stadsbestuur. “Waarom zou in Sint-Niklaas niet kunnen wat in Zelzate kan, namelijk alle verantwoordelijkheden verdelen onder minder schepenen?”

Sint-Niklaas telt naast de burgemeester in totaal negen schepenen. Volgens de PVDA kan de nieuwe bestuursmeerderheid een signaal geven. “Door twee schepenen minder te installeren, kan het nieuwe stadsbestuur aantonen dat het hen niet om de postjes te doen is, maar dat ze ernstig werk wil maken van de strijd tegen de armoede in onze stad. In Sint-Niklaas is het de traditie om het wettelijk toegestane maximum aantal schepenen aan te stellen. Maar er bestaat geen wettelijke verplichting om daaraan vast te houden. Elk stadsbestuur kan zelf beslissen om minder schepenen aan te stellen.”

De PVDA Sint-Niklaas voert momenteel ook een petitieactie met een oproep naar het stadsbestuur om de strijd tegen de armoede als prioriteit nummer één op de agenda te plaatsen de komende jaren.

