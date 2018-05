PVDA pleit voor stedelijk klimaatbedrijf 23 mei 2018

02u35 1 Sint-Niklaas PVDA maakt van de oprichting van een stedelijk klimaatbedrijf én een zonnepark van 5 hectare op het asbeststort van SVK de speerpunten van haar klimaatplan.

PVDA wil bij de gemeenteraadsverkiezingen voet aan de grond krijgen in Sint-Niklaas en profileert zich al een tijdje heel nadrukkelijk, met nu ook de lancering van een eigen klimaatplan. Daar staan twee opvallende voorstellen in. Zo wil PVDA werk maken van de oprichting van een stadsbedrijf voor groene energie, onder de naam 'Sinergie'. "In steden als Kopenhagen, Stuttgart, München tot dichter bij huis in Merksplas, zijn recent stedelijke energiebedrijven opgericht. De stad kan een veel grotere rol spelen, in plaats van het initiatief bij inwoners of bedrijven te leggen", klinkt het bij Jef Maes, Chris Wauman en Debby Burssens van PVDA. Daarnaast lanceert de partij ook het idee om na de sanering van het asbeststort van SVK op die plek een zonnepark te bouwen van 5 hectare groot. "Een kost van 2,5 miljoen euro, die na 20 jaar 10 miljoen euro oplevert. Zo'n zonnepark kan 600 gezinnen groene stroom bezorgen." Nog in het klimaatplan van PVDA: méér, frequenter en gratis openbaar vervoer met elektrische of door waterstof aangedreven bussen, gratis parkings aan de stadsrand en gratis pendelbussen naar het centrum. Ook de herinvoering van gratis ophaling van grof vuil en gratis containerparken staan hoog op het verlanglijstje. (JVS)





Meer over PVDA

milieu