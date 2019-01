PVDA plant protestactie bij start gemeenteraad: “Diftar is diefstal” JVS

22 januari 2019

11u22 0 Sint-Niklaas De PVDA houdt komende vrijdag een protestactie bij aanvang van de gemeenteraad. Onder het motto ‘Diftar = Diefstal’ roept het inwoners op om hun stem te laten horen aan het stadhuis.

Komende vrijdag moet de gemeenteraad in Sint-Niklaas zich uitspreken over de invoering van het diftarsysteem, waarmee de ophaling van het restafval in Sint-Niklaas vanaf 1 juli 2019 drastisch verandert. Vanaf dan zullen Sint-Niklazenaren betalen voor de hoeveelheid restafval, omdat afvalintercommunale MIWA via nieuwe huisvuilcontainers het gewicht van het restafval van elk huishouden berekent. Er worden ook nieuwe tarieven ingevoerd. Daarom moet de gemeenteraad zich uitspreken over de belasting op de ophaling en verwerking van het restafval.

Oppositiepartij PVDA verzet zich tegen de invoering van het diftarsysteem. Dat wil de partij duidelijk maken met een protestactie aan het stadhuis, bij aanvang van de gemeenteraad. “Zoals verwacht wordt het diftarsysteem een heel pak duurder. Het zal het afvalprobleem in onze stad ook niet oplossen. Het stadsbestuur lapt de democratie bovendien aan zijn laars door de tarieven bekend te maken voor ze door de gemeenteraad zijn besproken. Laat daarom van je horen. Kom op vrijdag 25 januari om 18.30 uur naar het stadhuis. En zorg samen met ons voor de megafoon van het gewone volk in de gemeenteraad”, roept PVDA op.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) ontkende eerder deze week al dat het diftarsysteem een verdoken belastingverhoging betekent. “De hoeveelheid restafval verminderen, is voor iedereen een opdracht. Sint-Niklaas doet het immers slecht op dat vlak. Wie het goed doet, zal ook minder betalen."

