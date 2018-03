PVDA: "Neem voorbeeld aan Breda in asbeststrijd" 21 maart 2018

De PVDA vindt dat Sint-Niklaas in de strijd tegen asbest maar beter een voorbeeld neemt aan de Nederlandse stad Breda. De partij haalt de bevoegde wethouder uit Breda op dinsdag 27 maart naar Sint-Niklaas voor een infoavond.





"In Breda heeft het stadsbestuur een heel concreet actieplan uitgewerkt om de stad tegen 2024 asbestvrij te maken", vertelt Jef Maes van de Sint-Niklase PVDA-afdeling. "Zo is er onder meer een 'asbestloket', waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. De stad Breda helpt de inwoners ook bij het verwijderen van asbestdaken. Al meer dan 1.100 gezinnen hebben ingeschreven in een collectieve aanbesteding om hun asbestdak door een professioneel bedrijf te laten verwijderen. Daardoor moeten ze niet zelf op zoek naar een betrouwbaar bedrijf en is het door de groepsaankoop ook een pak goedkoper."





Architect van de asbestaanpak in Breda is wethouder (schepen) Patrick Van Lunteren. "Wij zijn er zeker van dat zo'n aanpak ook in Sint-Niklaas in goede aarde zou vallen bij de bevolking, die nu aan haar lot overgelaten wordt. We hebben eind vorig jaar zelf een 10-puntenplan voorgesteld om Sint-Niklaas asbestvrij te maken. Het schepencollege beloofde een antwoord, maar dat hebben we niet gekregen. Wetende dat heel wat scholen kampen met asbestproblemen roepen we nogmaals op tot actie." De infoavond in De Graanmaat op de Grote Markt begint om 19.30 uur. (JVS)