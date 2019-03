PVDA met 10 Wase kandidaten naar verkiezingen JVS

29 maart 2019

10u13 0 Sint-Niklaas De PVDA trekt met 10 kandidaten uit het Waasland naar de komende verkiezingen.

PVDA Waasland is sterk vertegenwoordigd op de lijsten voor de verkiezingen in mei. “Met 10 kandidaten sturen we bijna een voltallige voetbalploeg het veld in”, klinkt het. Spits is Jef Maes, gemeenteraadslid in Sint-Niklaas en op plaats 3 op de lijst voor het Vlaams parlement. Nog op die lijst: Chris Wauman uit Sint-Niklaas (plaats 9), Petro Maras uit Kruibeke (21), Helga Collyn uit Sint-Niklaas (26), Ludo Merckx uit Stekene (5de opvolger) en Ben Van Eynde uit Sinaai (14de opvolger).

Op de lijst voor de Kamer staan Inara Akhattout uit Sint-Niklaas (6), Debby Burssens uit Sint-Niklaas (8), Bruno Poppe uit Beveren (7de opvolger) en Lydia Bruggeman uit Temse (lijstduwer opvolgers).

“Eerlijke belastingen, sociale vooruitgang en klimaatinvesteringen zijn de drie kernpunten van ons programma”, klinkt het. “Voor het Waasland voegen we daar een vierde punt aan toe, namelijk een asbestveilig Vlaanderen tegen 2024. Het Waasland kent het hoogste aantal asbestslachtoffers in Vlaanderen en voor die slachtoffers wil de PVDA de wettelijke bescherming vergroten. Ook het voorkomen van nieuwe slachtoffers staat hoog op de agenda door een versnelde afbouw van asbest in scholen, publieke gebouwen en in privéwoningen. Dit moet mogelijk gemaakt worden door een uitgebreid asbestafbouwplan, ondersteund door voldoende overheidsmiddelen en mee gefinancierd door de ex-asbestproducenten.”

Meer over Sint-Niklaas

politiek

PVDA

Waasland

Vlaanderen