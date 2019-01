PVDA geeft Harteklop 2018 aan ‘Plastic Attack Waasland’ JVS

21 januari 2019

09u37 0 Sint-Niklaas De PVDA-afdeling van Sint-Niklaas heeft de jaarlijkse Harteklop uitgereikt. Het initiatief ‘Plastic Attack Waasland’ is de winnaar.

‘Plastic Attack Waasland’ sleepte het voorbije weekend de Harteklop-publieksprijs van de PVDA in de wacht. Op de tweede en derde plaats kwamen sociale kruidenier De Springplank, die wekelijks voedselhulp geeft aan zo’n 2.300 Sint-Niklazenaren, en de BBTK-militanten van Lidl, die na een staking en het sluiten van het depot in Sint-Niklaas een sociaal akkoord afdwongen.

De Harteklop is de jaarlijkse prijs van de PVDA voor verdienstelijke, sociale initiatieven in de regio. Het publiek kan mee bepalen wie de prijs wint door te stemmen op één van de drie genomineerde initiatieven.

Plastic Attack Waasland is een initiatief van Chris Wauman en Debby Burssens uit de Elisabethwijk, die zelf ook lid zijn van de PVDA. “Zowel de overheden als de supermarkten moeten dringend komaf maken met het vele wegwerpplastic. Daarom roepen we iedereen in het Waasland ook op om op zaterdag 4 mei deel te nemen aan onze volgende ‘plastic attacks’.”

PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes linkt de ‘plastic attacks’ met de nieuwe diftar-afvalophaling die vanaf juli in Sint-Niklaas wordt ingevoerd. “Het toont aan waarom het diftar-systeem zo onrechtvaardig is: supermarkten zadelen consumenten op met ongevraagd afval. En net die consumenten moeten straks afval per gewicht gaan betalen. Politici en producenten moeten het probleem bij de bron aanpakken. Dat is niet enkel efficiënter, maar ook socialer.”

