Provincie plaatst bewegwijzering fietssnelweg F4 Gent-Antwerpen JVS

26 maart 2019

18u40 0 Sint-Niklaas De fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen is volledig voorzien van bewegwijzering. Dat moet het voor fietsers een pak eenvoudiger en comfortabeler maken. De F4 doorkruist de provincie van oost naar west en volgt grotendeels het tracé van spoorlijn 59.

Gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen) heeft vandaag in Sint-Niklaas de bewegwijzering van de fietssnelweg F4 voorgesteld. De uniforme wegwijzers worden in alle provincies gebruikt. In Oost-Vlaanderen is de fietssnelweg F4 Gent-Antwerpen er nu mee uitgerust. “Door middel van oprijborden worden fietsers naar de fietssnelweg geleid. Op de fietssnelweg worden fietsers via borden en markeringen in de juiste richting gestuurd. Op kruisingen met bovenlokale functionele fietsroutes tonen routeborden dan weer een overzicht van de bestemmingen op de fietssnelweg. Ook de afstanden worden aangeduid”, schetst gedeputeerde Riet Gillis.

De bewegwijzering moet mensen nog meer verleiden om van de fietsinfrastructuur gebruik te maken. Op die manier kan de fiets ook een steeds groter aandeel krijgen in het woon-werkverkeer, stelt de provincie. “De duidelijke routetaal maakt het voor fietsers veel makkelijker. En waar de infrastructuur nog ontbreekt, wordt een omleiding bewegwijzerd.”

Voor de bewegwijzering op de F4 investeerde de provincie in totaal 244.000 euro. In de nieuwe bestuursperiode gaat de provincie nog meer inzetten op mobiliteitsprojecten. Zo wordt het budget voor mobiliteit verdubbeld.