Provincie koopt bos van 10 hectare vlakbij De Ster JVS

28 maart 2019

11u34 0 Sint-Niklaas De provincie Oost-Vlaanderen koopt een bos van meer dan 10 hectare groot aan in Sint-Niklaas, tussen de Vossekotstraat en de Tassijnlaan. Dat bosgebied bevindt zich vlakbij recreatiedomein De Ster, dat de provincie ook beheert.

De provincie Oost-Vlaanderen wil het provinciaal bosbestand verdubbelen. Dat kondigde de deputatie deze week aan bij de voorstelling van het beleidsplan. Het wil ook extra natuurgebieden aanleggen en groenblauwe netwerken creëren. Meteen besliste de provincieraad deze week om het licht op groen te zetten voor de aankoop van meer dan 10 hectare bosgebied in Sint-Niklaas, gelegen tussen de Vossekotstraat en de Tassijnlaan.

“Dit privaat bosgebied wordt provinciale eigendom en kan verder uitgebouwd worden tot een waardevolle wandelzone. De aangekochte percelen maken deel uit van een groter boscomplex, wat verdere uitbreiding in provinciaal beheer in de toekomst mogelijk maakt”, stelt gedeputeerde voor Natuur Riet Gillis (Groen).

“Deze percelen hebben al het label ‘biologisch waardevol’ en door gericht beheer kan de ecologische waarde en biodiversiteit nog sterk worden verhoogd. In de zomer van 2019 is alvast een ‘ecologische dunning’ voorzien, waardoor het bos meer lichtinval zal krijgen en inheemse soorten meer kans hebben om zich spontaan te ontwikkelen. Het bos maakt bovendien deel uit van het projectgebied ‘Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek’, dat kadert binnen het provinciaal klimaatplan. We zorgen voor een netwerk van natuurgebieden en bossen die met elkaar verbonden zijn via beken en waterlopen. Zo creëren we veilige leefomstandigheden voor fauna en flora.”

“Nabijheid De Ster grote troef”

Voor de provincie is dit ook een belangrijke stap voor Sint-Niklaas, “waar natuurlijk groen en zachte recreatiemogelijkheden schaars zijn”. Gedeputeerde Riet Gillis: “Voor de inwoners is de nabijheid van een toegankelijk bosgebied een belangrijke troef. Maar ook de nabijheid van het provinciaal domein De Ster biedt een absolute meerwaarde. De afstand tot de ingang van het domein bedraagt slechts een paar honderd meter, zodat bestaande publieksvoorzieningen zoals parking, cafetaria en speelzones binnen bereik zijn. Ook het Fort van Haasdonk en parkbos Hof Ter Saksen in Beveren situeren zich nog in de nabije omgeving.”

De provincie Oost-Vlaanderen beheert momenteel een vijftiental bossen, in totaal goed voor zo’n 800 hectare. De gekendste natuurgebieden zijn het Kloosterbos in Wachtebeke, het Gentbos in Merelbeke, de Hospicebossen in Nazareth en Het Leen in Eeklo.