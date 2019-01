Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen - Jenny De Laet uit Sint-Niklaas krijgt erkenning voor klimaatinspanningen JVS

08 januari 2019

14u15 0 Sint-Niklaas De provincie Oost-Vlaanderen heeft vier verdienstelijke Oost-Vlamingen gehuldigd. Daarbij ook Jenny De Laet uit Sint-Niklaas, die zich al jaren inzet voor een meer klimaatneutrale samenleving.

Jenny De Laet is doctor in de exacte wetenschappen en gedragsecoloog. Ze voert onderzoek naar het functioneren van ecosystemen bij Groep Terec van de UGent en is één van de drijvende krachten achter ABLLO, een organisatie die de belangen van natuur en milieu in het Waasland behartigt. De Laet is ook initiatiefnemer van de EnergieWijzer, een project dat door de provincie werd geselecteerd als energieambassadeur. Het biedt eenvoudige tips om mensen duidelijk te maken hoe je kan besparen op elektriciteit, verwarming en water. Men wil de Energiewijzer zo breed mogelijk verspreiden, zodat mensen handige tips binnen bereik hebben om minder energie te verbruiken. “Zo draagt Jenny mee bij aan een meer klimaatneutrale samenleving”, klinkt het bij de provincie.

De andere drie verdienstelijke Oost-Vlamingen zijn baggerbedrijf Jan De Nul uit Aalst, sierteeltbedrijf De Waele-Wilwoodii uit Lochristi en Klingele Chocolade uit Evergem.