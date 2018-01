Protest tegen nieuw decreet Deeltijds Kunstonderwijs 24 januari 2018

In het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) wordt een actie gepland tegen het nieuw decreet voor het DKO dat eind februari aan het Vlaams parlement wordt voorgelegd. Ook vanuit de stedelijke academie van Sint-Niklaas komt er een oproep om deel te nemen aan een betoging, op zondag 4 februari in Torhout, de woonplaats van de bevoegde minister Hilde Crevits (CD&V). "Deze hervorming gaat niet gepaard met de noodzakelijke financiële middelen. Bovendien bevat het decreet veel pijnpunten die ten koste gaat van de kwaliteit van het DKO", klinkt het. "Zonder bijsturingen en zonder bijkomende financiële middelen dreigt bijvoorbeeld het aanbod in het DKO te verschralen en de klasgroottes opgetrokken te worden. We plannen acties om ervoor te zorgen dat het decreet wordt uitgesteld en herbekeken."





Vanuit de academie is er ook een oproep gelanceerd naar leerlingen en ouders om een petitie te tekenen. Die is te vinden op www.petities24.com. (JVS)