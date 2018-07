Proefproject met toezicht in stadspark 25 juli 2018

Na de pensionering en niet-vervanging van de parkwachter in Sint-Niklaas, heeft het schepencollege beslist om een zomerproefproject te houden met toezicht in het stadspark en op het nieuwe speelplein en skatepark van de Witte Molen.





Er waren enkele voorstellen om het gebrek aan toezicht op te lossen, maar het schepencollege kiest er bij wijze van proefproject voor om stadsmedewerkers een oogje in het zeil te laten houden.





Dat gebeurt op weekdagen én tijdens het weekend 's middags, van 14 tot 19 uur, zowel aan de Witte Molen als in het stadspark.





