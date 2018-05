Private afvalophalers op vingers getikt VRAGEN OVER VEILIGHEID NADAT WERKNEMER WORDT AANGEREDEN JORIS VERGAUWEN

18 mei 2018

02u59 0 Sint-Niklaas Afvalintercommunale MIWA roept de private afhalophaler Smetco uit Waasmunster op het matje, na een ongeval met een ophaler vorige week in de Gentstraat in Belsele. Een werknemer werd toen aangereden door een auto. Als bij wonder geraakte de man slechts lichtgewond.

Sinds eind 2013 haalt een private firma in opdracht van afvalintercommunale MIWA in Sint-Niklaas het huisvuil en het papier en karton op. Dat gebeurde de voorbije jaren zonder incidenten, maar er werden wél al vragen gesteld bij het schijnbaar hoge werkritme waarmee de afvalophalers hun ronde doen. Veelal werken de ophalers al lopend. Vorige week woensdag liep het fout, toen een ploeg van de private afvalophaler Smetco het papier en karton ophaalde in de Gentstraat. Eén van de mannen stak de straat over, maar werd door een auto aangereden. De ophaler werd in de rug geraakt. Meteen werd gevreesd voor zware verwondingen. De MUG kwam ter plaatse en de man werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar waren geen zware verwondingen vastgesteld. De man kon zelfs deze week alweer aan de slag.





Rapport

Bij afvalintercommunale MIWA willen ze echter tekst en uitleg van de onderaannemer. "Het is bijna een mirakel dat die man er zo goed van afkomt. Dit had véél erger kunnen aflopen. We hebben de betrokken firma gevraagd om binnen de twee weken een omstandig rapport over te maken met de mogelijke oorzaken én de maatregelen die het gaat nemen om dit in de toekomst te voorkomen", aldus MIWA-directeur Sven Peeters.





In de overeenkomst met de private afvalophaler heeft MIWA een reeks eisen vastgelegd. "Er zijn een aantal boeteclausules opgenomen rond veiligheid. We hebben ook een lijst van straten doorgegeven waar we geen 'dubbele bediening' willen, dus waar de ophalers niet mogen oversteken en enkel aan de kant van de straat mogen werken waar de vrachtwagen zich bevindt. In extremis kunnen we overgaan tot de verbreking van een overeenkomst, maar niet bij een eerste inbreuk. Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat het bij dit incident om de chauffeur van de vrachtwagen ging. Hij is uitgestapt omdat de twee ophalers een doos papier niet hadden opgemerkt. De man is nochtans al meer dan 12 jaar in dienst, dus hij is niet onervaren."





Werktempo

Dat er een ander werktempo is bij de private afvalophaler, is voor MIWA niet meteen zorgwekkend. "Het klopt dat het tempo hoger ligt, maar de vraag is: wat is de standaard? In vergelijking met andere steden zie ik geen verschil. Het blijft anderzijds een sterk concurrentiële wereld. We hebben nu een opdracht voor de GFT-ophaling voor de volgende vijf jaar: daar zijn vijf firma's kandidaat voor. En we selecteren niet de goedkoopste, ook de kwaliteit van het werk is doorslaggevend."





Bij het bedrijf Smetco was de zaakvoerder niet bereikbaar voor commentaar over de aanpak in Sint-Niklaas.