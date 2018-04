Pretcamionet houdt deze week halt in Clementwijk 05 april 2018

02u56 0

Het is vakantie en dus rijdt in Sint-Niklaas de Pretcamionet opnieuw uit. Weliswaar maar één weekje en op één locatie. Tijdens deze paasvakantie zijn het de kinderen uit de Clementwijk en de omliggende buurten die het voorrecht krijgen om zich uit te leven met alle speelgoed dat uit de grote laadruimte van de Pretcamionet wordt getoverd.





Het zijn Flore en Sara van Jos vzw die de kinderen er een bijzondere middag bezorgen deze week. Dinsdag kwamen er nog een 35-tal kinderen op af, gisteren was het iets rustiger. Vandaag en morgen kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar nog terecht op het speelplein van de Clementwijk, naast het bibliotheekfiliaal, van 13.30 tot 17 uur. (JVS)