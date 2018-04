Pop-up Decathlon lokt meer dan 100.000 bezoekers 04 april 2018

02u57 0 Sint-Niklaas Op 21 april sluit Decathlon de pop-upwinkel in het Waasland Shopping Center. Maar het tijdelijke verhaal was met meer dan 100.000 bezoekers zo succesvol dat het een definitieve vestiging in het Waasland zoekt.

Met een oppervlakte van 550 vierkante meter opende Decathlon in mei 2017 zijn kleinste winkel. Het pop-upconcept sloeg aan, want het trok intussen meer dan 100.000 bezoekers aan in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Op 21 april sluit het filiaal evenwel de deuren. "Deze pop up was onze allereerste winkel in een Belgisch shopping center. En blijkbaar weten heel wat mensen een sportieve stop tijdens het shoppen te smaken. Een interessante oefening voor de toekomst", stelt Decathlon-expansieverantwoordelijke Lindsay Van Geersom. "We blikken tevreden terug op dit geslaagde verhaal dat mogelijk was door een gunstig huurregime in het Waasland Shopping Center. We werken intussen aan een definitieve vestiging in het Waasland."





De winkel in Sint-Niklaas is dan wel zeven keer zo klein als de standaard Decathlon-vestiging, maar biedt toch artikelen uit dertig sporttakken aan. "Het volledige aanbod kan je wel snel en gemakkelijk bestellen via de digitale schermen in de winkel. Deze pop-up heeft ons geïnspireerd om onze digitale beleving verder uit te bouwen in de toekomst." De zeven medewerkers van Decathlon in Sint-Niklaas behouden hun job, weliswaar in een andere vestiging. (JVS)