Politierechtbank bevestigt 4,5 jaar cel voor 'superrecidivist' 08 maart 2018

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft gisteren het vonnis van 4 jaar en 9 maanden cel bevestigd voor garagist Benjamin D. (41). De man zit momenteel in de gevangenis van Antwerpen en zit er een jarenlange celstraf uit omdat hij zowat alle verkeersregels aan zijn laars lapt en al meer dan 40 keer voor de politierechter moest verschijnen. In totaal kreeg hij hiervoor meer dan 12 jaar cel. De 'superrecidivist' stapelde de voorbije jaren zowat alle mogelijke veroordelingen op zoals dronken sturen, vluchtmisdrijf, gesjoemel met nummerplaten, rijden zonder verzekering of keuringsbewijs enzovoort. Tegen zijn laatste twee veroordelingen had de man verzet aangetekend. Hij verscheen gisteren zelf voor de politierechtbank van Sint-Niklaas met zijn advocaat Johan Plateau. Die vroeg een mildere straf omdat D. sowieso nog jaren in de cel zal zitten. Voor een tweede vonnis met een niet gekeurde wagen vroeg hij de vrijspraak omdat de auto volgens de verdediging geen eigendom was van zijn cliënt. De rechter ging hier niet op in. De straf van 4 jaar en 9 maanden cel, een geldboete van 20.990 euro en 20 jaar rijverbod werd bevestigd.





(PKM)