Politiek debat rond armoede en handicap in ‘t Bau-huis JVS

29 maart 2019

10u30 0 Sint-Niklaas De katholieke vereniging voor gehandicapten (KVG) organiseert op zaterdag 6 april een politiek debat in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas.

Thema van het debat is ‘handicap en armoede’. Zo stelt KVG dat 1 op 4 mensen met een handicap in armoede leeft. Het roept politici op om daar iets aan te doen. Kandidaten van N-VA, sp.a, Open Vld, CD&V en Groen gaan daarover in debat. Het gaat om Tine van der Vloet (Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA), Conner Rousseau (lijsttrekker Oost-Vlaanderen sp.a), Karel Noppe (gemeenteraadslid in Sint-Niklaas voor Open Vld), Valerie Taeldeman (Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V) en Evita Willaert (federaal parlementslid Groen).

De KVG kiest voor ‘t Bau-huis omdat die plek rolstoeltoegankelijk is en op korte wandelafstand ligt van het station van Sint-Niklaas. Er wordt voor het debat ook assistentie voorzien. KVG is de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap in Vlaanderen.

Het debat vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in ‘t Bau-huis in de Slachthuisstraat 60 in Sint-Niklaas. De toegang is gratis. Inschrijven kan via doemee@kvg.be.