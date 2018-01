Politieagent verduistert geld na inbeslagname SLACHTOFFER WACHT NA NEGEN JAAR NOG STEEDS OP GERECHTIGHEID JORIS VERGAUWEN

24 januari 2018

02u50 0 Sint-Niklaas Negen jaar lang al wacht de 66-jarige Daniël Laureys op de terugbetaling van 1.200 euro, die in 2009 bij een huiszoeking in beslag werd genomen. Het geld bleek zoek, maar na intensief speurwerk bleek dat een hoofdinspecteur van de federale gerechtelijke politie van Dendermonde al meerdere keren geld van inbeslagnames had verduisterd met valse pv's. De agent is veroordeeld, maar Daniël Laureys wacht nog op gerechtigheid.

Negen jaar geleden werd Daniël Laureys op heterdaad betrapt toen hij aan de slag was als escortchauffeur in Antwerpen. Hij bracht meisjes van plezier naar klanten. Een familielid die het escortbureau uitbaatte, kreeg een celstraf van een jaar voor het aanzetten tot prostitutie. Laureys werd veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk en een boete van 4.300 euro.





"Ik heb een fout gemaakt en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor op. Ik pikte de meisjes bij hen thuis op, bracht hen naar een klant en een uurtje later bracht ik hen terug naar huis. Een verschrikkelijk misdrijf leek me dat niet, maar het mocht niet. Ik heb die straf aanvaard. Die boete is helemaal betaald, maar ondertussen werd ik zelf het slachtoffer van een diefstal. En die is nog steeds niet rechtgezet. Het geld op zich is niet belangrijk, maar wel dat er gerechtigheid en eerlijkheid bestaat, zeker bij de politie en het gerecht."





Huiszoeking

Laureys zat één nacht in de cel toen hij als escortchauffeur werd opgepakt. Die nacht vond bij hem thuis in Sint-Niklaas een huiszoeking plaats. Toen werd een bedrag van 1.200 euro in beslag genomen door de federale politie van Dendermonde en de lokale politie van Sint-Niklaas. De computer die ook werd meegenomen, kreeg hij al snel terug. Op het geld is hij nog steeds aan het wachten.





Bij het proces in juni 2013, voor het hof van beroep in Gent, oordeelde de rechter dat het geld tot zijn rechtmatige eigendom behoort en dat het niet ging om opbrengsten van zijn werk als escortchauffeur. Zijn geld werd echter niet teruggevonden bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), dat alle contante gelden beheert die in beslag worden genomen. Het parket opende daarop een onderzoek.





Geld verduisterd

Het heeft een tijd geduurd vooraleer er klaarheid kwam in de zaak. Uiteindelijk bleek een hoofdinspecteur van de federale gerechtelijke politie van Dendermonde het geld te hebben verduisterd.





De zaak van Daniël Laureys bleek uiteindelijk niet het enige feit te zijn. De agent had in totaal vier keer geld verduisterd tussen mei 2009 en december 2010. Het ging telkens om kleine bedragen: 170 euro, 965 euro, 1.192 euro en 1.200 euro. De agent was telkens verantwoordelijk voor de inbeslagname van de geldsommen, waarbij hij vervalste processen-verbaal opstelde. Bij het COIV kon men de gelden niet terugvinden. Ook konden de speurders van de federale gerechtelijke politie geen stortingsbewijzen aantreffen. Uiteindelijk wees alles in de richting van de politieagent uit Zomergem, die op het moment van de feiten in schuldbemiddeling zat. De rechtbank in Dendermonde achtte de feiten ernstig. "De beklaagde verduisterde als politieambtenaar in beslag genomen gelden en vervalste pv's zodat die verduistering niet zou worden opgemerkt. Pas door speurwerk achteraf op vraag van het parket kwamen de feiten aan het licht."





Werkstraf

De politie-inspecteur kreeg een werkstraf van 100 uur, vervangbaar door een gevangenisstraf van tien maanden, en een geldboete van 1.100 euro. Maar, en wederom, ook na dát vonnis vond Daniël Laureys het geld niet terug op zijn rekening. "Het geld dat bij hem in beslag is genomen, moest worden vrijgegeven, maar het was er inderdaad niet. Daar komt het op neer. En dat heeft jaren later geleid tot de veroordeling van die politieagent. Daarvan zijn wij niet op de hoogte gebracht", stelt advocaat Line Verstraeten, die Daniël Laureys in deze onverkwikkelijke zaak vertegenwoordigt.





"Ik heb een verzoekschrift neergelegd bij de correctionele rechtbank om de zaak op burgerlijk vlak opnieuw voor te brengen en te proberen het bedrag van die agent terug te krijgen. Het is een héél lange weg, en dat kan best frustrerend zijn."