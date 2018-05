Politie zoekt gewelddadige handtasdief 30 mei 2018

02u47 0

De politie van Sint-Niklaas heeft een foto verspreid van de dader van een gewelddadige overval in de Collegestraat. De feiten gebeurden op dinsdag 3 april kort na 12 uur.





Een 63-jarige vrouw uit Sint-Niklaas werd er brutaal beroofd van haar handtas door een onbekende man. De vrouw kwam daarbij zwaar ten val en bleef bloedend liggen op het voetpad in de Collegestraat aan de uitgang van de Reynaert-galerij. Deze galerij geeft doorgang naar de Stationsstraat. Een getuige heeft de dader zien weglopen met een handtas onder zijn jas. De man droeg een kap over zijn hoofd. De dader werd op zijn vluchtweg meerdere keren herkenbaar gefilmd. Het is een man van ongeveer 1.80 à 1.85 meter lang en 30 à 35 jaar oud. Hij heeft een tenger postuur en heeft een dunne baard (ongeschoren gezicht). Die dag droeg hij een bruine hoodie zonder opschriften, een blauwe jeans en witte sportschoenen. Nadat de getuige de dader had gezien, rende hij nog sneller in de richting van de Grote Markt. De vrouw liep bij de overval zware verwondingen op. Het opsporingsprogramma Faroek besteedde gisterenavond aandacht aan de zaak en toonde ook de bewakingsbeelden die werden genomen. Die kan men opnieuw bekijken via vtm.be/faroek.





De politie vraagt iedereen die de man zou herkennen of meer informatie kan geven over de zaak om contact op te nemen. (PKM)