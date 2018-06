Politie vindt kleurrijke schoolomgeving niet altijd veiliger 08 juni 2018

02u47 0 Sint-Niklaas De stad wil met kleurrijke vierkanten op de weg een reeks schoolomgevingen veiliger maken. De verkeerspolitie is echter nog niet meteen overtuigd.

Gisteren werd de vernieuwde schoolomgeving van de Don Boscoschool in de Tulpenstraat voorgesteld. Enigszins verrassend was dat de geplande ingrepen niet helemaal zoals verwacht waren uitgevoerd. De stad wil met extra thermoplastische wegmarkeringen meer opvallende kleuren in het straatbeeld rond scholen brengen, waardoor autobestuurders meteen extra aandachtig worden. De verkeerspolitie heeft daar echter bedenkingen bij. Thermoplast is een kunststof die op het wegdek wordt aangebracht en glad kan zijn voor fietsers. Daarom waren er aan de Don Boscoschool ook nog maar twee luttele vierkanten aangebracht, zonder inkleuring.





Mensen van de ouderraad én schepenen Carl Hanssens (N-VA) en Wout De Meester (Groen) hadden óók meer verwacht. "We gaan hier met de verkeerspolitie nog verder overleg over houden", klonk het. Ook door het aanbrengen van het woord 'school', groot in het wit op het wegdek aan weerskanten van de school, wordt de aandacht van de bestuurders nog getrokken. "Bedoeling is om de schoolomgevingen een uniform uitzicht te geven. Dat doet bestuurders hun snelheid verlagen en extra aandachtig zijn voor kinderen." (JVS)