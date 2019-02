Politie valt met de deur in huis voor preventieadvies: “Inwoners blijven aansporen om maatregelen te nemen tegen inbraak en diefstal” Kristof Pieters

24 februari 2019

17u14 1 Sint-Niklaas Een aantal wijkagenten van de politie Sint-Niklaas stond zondag plots voor de deur van verschillende inwoners van de Destelwijk. Onder het motto ‘samen werken aan veiligheid’ belde de politie aan bij 112 woningen voor een zogenaamd ‘speed-DPA’ waarbij in sneltempo een aantal preventietips worden gegeven tegen inbraken.

De politie van Sint-Niklaas organiseert sinds 2014 elk jaar een speed-DPA (DiefstalPreventieAdvies). Hierbij belt de politie aan om samen met de inwoners kort enkele aandachtspunten te overlopen om inbrekers te weren en diefstal te voorkomen. Onder meer de toestand van sloten, ramen en deuren ontsnapten niet aan de aandacht. “De agenten kijken bijvoorbeeld ook of een haag niet te hoog is opgeschoten”, zegt woordvoerster Ellen Burm. “Voor een meer uitgebreid advies kan men aan de agenten vragen om op een later tijdstip nog eens terug te komen.”

De speed-DPA wordt normaal gezien slechts één keer per jaar op touw gezet, maar de politie van Sint-Niklaas wil het aantal opdrijven. “Want we zien toch wel resultaat”, zegt Ellen Burm. “We weten natuurlijk niet of we dit mogen toeschrijven aan dit soort acties, maar het zal alleszins toch helpen om het dieven moeilijker te maken.”

Blijven inzetten op sensibilisering

De voorbije jaren is er in Sint-Niklaas een dalende trend van het aantal woninginbraken. In 2015 waren er nog 333 effectieve inbraken en vorig jaar was dit de helft minder; namelijk 161. In 2017 vonden er nog 252 inbraken plaats. “Het aanpakken van woninginbraken is een kwestie van ‘samen’ met de inwoners aan veiligheid te werken”, zegt preventieadviseur Yves Vergauwen. “Daarom blijven we inzetten op het sensibiliseren van burgers om hen aan te sporen preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak en diefstal. Zo is het belangrijk om steeds ramen en deuren slotvast af te sluiten, ook al ben je maar ‘even’ weg. Bij afwezigheid geef je de woning ook best een bewoonde indruk, bijvoorbeeld door middel van schrikverlichting of een tijdschakelaar. Tot slot roepen we mensen op om fietsen steeds op slot te zetten, zelfs in je eigen tuin of tuinhuis.”

Dat werd het voorbije weekend nog maar eens duidelijk in de Hoge Bokstraat waar in drie tuinhuizen werd ingebroken. “De tuinhuizen waren niet slotvast en er werd telkens werkmateriaal meegenomen dat echter vervolgens werd achtergelaten in een ander tuinhuis waar de dieven toesloegen”, zegt commissaris Alex Lemmens. “Uiteindelijk werd er niks gestolen, maar het toont wel het belang aan om tuinhuizen goed af te sluiten.” Vrijdagavond waren er ook dieven op pad. In een appartement in het centrum van Sint-Niklaas werden geld en juwelen gestolen en ook in de Zwaanaardestraat in Sinaai werden dit buitgemaakt. Eerder die avond was er in een woning in dezelfde straat ook al een alarmmelding. De dieven hebben dus duidelijk meerdere woningen bezocht wat ook hier het belang aanwijst van een goede beveiliging.

De politie organiseerde op vraag van de inwoners in de Destelwijk zondag ook een fietslabeling die op veel bijval kon rekenen. Vorig jaar konden 41 van de 43 teruggevonden fietsen via gravering of het label terugbezorgd worden aan de eigenaar.