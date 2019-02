Politie valt met de deur in huis in de Destelwijk Kristof Pieters

20 februari 2019

18u28 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas organiseert op zondag 24 februari een speed-DPA in de Destelwijk. De agenten gaan hierbij huis-aan-huis om preventieadvies te geven tegen inbraken.

“Het aanpakken van inbraken is een kwestie van ‘samen’ met de inwoners van onze politiezone, te werken aan veiligheid”, zegt woordvoerster Ellen Burm. “Daarom blijven we inzetten op het sensibiliseren van burgers om hen aan te sporen preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak. Daarnaast willen we ook de alertheid voor verdachte handelingen en personen verhogen en tegelijkertijd de drempel verlagen om hiervan onmiddellijk melding te doen bij de politie.”

Deze aanpak resulteerde in een daling van 51% in het aantal effectieve inbraken tussen 2015 (333 effectieve inbraken) en 2018 (161 effectieve inbraken).

Tijdens de speed-DPA organiseert de politie op verzoek van vele Sint-Niklazenaren ook een gratis fietslabeling. Ook hier tonen de cijfers het belang aan van een fietslabel in het terug bezorgen van een verloren/gestolen fiets aan de rechtmatige eigenaar. Zondag 24 februari kan je in de Destelwijk tussen 11 en 14 uur terecht voor gratis fietslabeling.