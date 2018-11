Politie schrijft 250 pv’s voor onrechtmatig parkeren op parking voor mindervaliden





Kristof Pieters

30 november 2018

16u21 0

Maandag 3 december is het internationale dag voor personen met een beperking. In deze week zal de politie extra controleren op asociaal parkeergedrag en onrechtmatig parkeren op parkeerplaatsen voor mindervaliden. Dit jaar werden al 250 pv’s uitgeschreven voor onrechtmatig parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Hiervan werden 61 voertuigen getakeld. Er werden ook 20 parkeerkaarten in beslag genomen wegens misbruik of omdat ze vervallen waren.