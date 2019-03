Politie rolt inbrekersbende op Kristof Pieters

04 maart 2019

11u08 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft een bende opgerold die verdacht wordt van een hele reeks inbraken. Er werden drie verdachten opgepakt die intussen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat zijn geplaatst.

De politie van Sint-Niklaas viel op dinsdag 26 februari simultaan binnen op verschillende adressen om huiszoekingen uit te voeren. Daarbij werden drie verdachten gearresteerd. De drie kwamen in beeld na een onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het onderzoek werd gestart na enkele gelijkaardige inbraken in Sint-Niklaas. “Op basis van het onderzoek konden verschillende verdachten worden geïdentificeerd die zich organiseerden om inbraken te plegen”, zegt politiewoordvoerster Ellen Burm. “De verdachten pleegden zowel in Sint-Niklaas als in andere Belgische steden inbraken.” Ze werden in verdenking gesteld voor het plegen van verschillende woninginbraken en lidmaatschap van een dievenbende. De drie verdachten werden door de onderzoekrechter in Dendermonde onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

De politie Sint-Niklaas is blij met het behaalde resultaat. Dankzij de opgevoerde inspanningen is het aantal woninginbraken sinds gehalveerd op het grondgebied.