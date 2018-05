Politie rijdt bus klem: dief gevat 02 mei 2018

De politie heeft maandagochtend een 20-jarige man opgepakt op een bus aan de bushalte in de Vrijheidstraat in Temse. De man had kort voordien twee jongeren beroofd aan het station in Sint-Niklaas.





Rond 11 uur sprak hij de jongelui aan met de vraag om even een gsm te mogen gebruiken. Eén van hen overhandigde hem een gsm, maar de verdacht manipuleerde het toestel en zei dat het niet werkte. Hij vroeg vervolgens de andere jongeman zijn gsm. Toen die op zijn beurt zijn gsm afstond, zette de verdachte het op een lopen naar een bus die op vertrekken stond.





Gsm en polshorloge

Hij slaagde er ook nog in een polshorloge af te rukken van één van de jongeren. De bus vertrok meteen maar de beroofde jongelui alarmeerden onmiddellijk de politie. Er kwamen patrouilles van de zone Kruibeke-Temse en de zone Waasland-Noord in bijstand en de bus werd klemgereden.





De man werd gearresteerd en zal gedagvaard worden in snelrecht. Hij kreeg van de dienst Vreemdelingenzaken ook een bevel om het grondgebied te verlaten.





(PKM)