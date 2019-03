Politie pakt drugsoverlast aan in stationsomgeving Kristof Pieters

29 maart 2019

01u23 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft donderdagavond een grootschalige actie op touw gezet tegen drugs en overlast in en rond het station. Reizigers van treinen en bussen uit Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel werden gecontroleerd met een drugshond. Door een zware repressieve aanpak in de grootsteden verschuiven kleine straatdealers al langer hun actieterrein naar kleinere centrumsteden als Sint-Niklaas.

Voor de actie van donderdagavond kreeg de politie steun van de spoorwegpolitie, de dienst Hondensteun van de federale politie, Securail, NMBS en De Lijn. “Zo’n geïntegreerde grootschalige aanpak is een primeur voor ons korps”, zegt woordvoerster Els Nijs. “Uit bevragingen voor de stadsmonitor blijkt dat toch nog heel wat inwoners een subjectief onveiligheidsgevoel ervaren in onder meer de stationsbuurt. We willen die perceptie bijstellen en daarom wordt er sinds begin dit jaar volop ingezet op meer ‘blauw’ in de stationsbuurt. Dit doen we door dagelijks te patrouilleren en meermaals per maand, zowel in burger als uniform, worden acties tegen overlast en drugs georganiseerd.”

Bij de actie van donderdagavond werden tussen 18 en 1 uur alle treinen en bussen gecontroleerd vanuit Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel. De politie selecteerde telkens een aantal reizigers die door de drugshond besnuffeld werden. Ook personen die onnodig rondhingen in en rond het station werden onderworpen aan een controle. In totaal werden er een 40-tal personen ingezet voor de actie. De resultaten zullen pas in de loop van vrijdag bekend worden gemaakt maar de drugshond reageerde op verschillende reizigers positief.

Volgens commissaris Benny Smet zorgen vooral de straatdealers voor een onveiligheidsgevoel bij de burger. “Het gaat niet alleen om het Stationsplein maar ook om de Mercatorstraat en het Heymanplein. We doen regelmatig toch wel grote vangsten. Recent werd nog een dealer gevat met 175 pillen op zak. Bij een andere werd een halve kilo hasj aangetroffen. Er zijn natuurlijk ook plaatselijke dealers maar we zien in Sint-Niklaas toch vooral straatdealers die afkomstig zijn uit de grootsteden zoals Antwerpen. Doordat ze daar hard worden aangepakt, verleggen ze hun werkterrein. We zien ook dat er vaak illegalen worden ingezet door drugsbendes. Die pendelen de hele dag over en weer met de trein of de bus. Het gaat vooral om cannabis, pillen en cocaïne. Heroïne zien we gelukkig veel minder.”

De politie kondigt aan zowel de kleinere als grootschalige acties te zullen blijven herhalen in de toekomst. “En daarbij zullen zowel gebruikers als verkopers van verdovende middelen onderschept worden”, vult korpschef Gwen Merckx aan. “We willen zo een ontradend effect creëren. Door meer nadrukkelijk aanwezig te zijn in de straat, zal tegelijk het veiligheidsgevoel van zowel inwoners als passanten in en rond het station een stuk verbeteren.”